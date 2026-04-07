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CBA球星郭艾倫傳遭騙近千萬 微博發帖否認：不如做編劇拍電影

即時中國
更新時間：14:30 2026-04-07 HKT
發佈時間：14:30 2026-04-07 HKT

內地知名籃球明星郭艾倫，近日被傳遭身邊好友詐騙近千萬元（人民幣，下同），目前資金去向不明，公安機關已立案調查。事件在內地網絡成為熱話。

郭艾倫周二（7日）在社交平台發帖否認被騙，「關於什麼我被騙了，我本來不想回應，但是不知道誰連被騙過程都編出來了，越傳越真越嚴重了。甚麼趁著我受傷趁虛而入，連具體騙子名字都編出來了，感受到了網絡造謠原來可以這麼不負責任，隨便編啊。與其浪費才華在這造謠不如去幹個編劇拍拍電影，這比真騙子還能編吧，就為了博點流量和眼球，我必須自己出來說一句了，我沒有被騙，謝謝大家關心。」

轉帳後好友一度失聯

就郭艾倫被騙的傳聞，內媒《體壇周報》引述知情人士透露，案中疑犯為郭艾倫身邊好友，以「投資入股」為名誘導其轉帳近千萬元，轉帳後此人一度失聯，資金去向不明。

現年32歲的郭艾倫出生於遼寧遼陽，是內地著名籃球運動員，曾為遼寧隊拿下4個CBA總冠軍及2個全運會冠軍。作為明星球員，他擁有不俗人氣，手握大量廣告代言。近年來他加盟廣州隊，知名體育評論員楊毅曾透露，廣州隊給郭艾倫開出了600萬一年的頂薪。

此前，周琦曾在提及「球員投資」時稱，因為球員生活圈子封閉、社會經驗少，掙到錢後很容易被騙投資，「投資虧損最多的虧了幾百萬元。」

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