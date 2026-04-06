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清明節︱向先人追數？ 雲南墓碑被貼欠費通知

即時中國
更新時間：16:13 2026-04-06 HKT
發佈時間：16:13 2026-04-06 HKT

如果拜祭先人時，發現墓碑被貼上欠單，您會如何？4月5日清明節，一雲南昆明網友發視頻稱「上祖墳發現欠費了」，畫面中墓碑的位置被貼有欠費通知，寫有如果6個月內未繳納管理費，或按「無主墓」處理。

內地《瀟湘晨報》報道，事發於名為「金寶山藝術園林」的墓園。根據畫面顯示，墓碑旁張貼一張欠費通知單，內容提及若逾期未繳管理費，將依《管理規定》相關條款執行，但該通知單並未加蓋公章。

消息曝光後，有網友直言，「公墓收管理費很正常」，也有人擔憂，「如果後代都不在了，誰來繳費？」

根據《雲南省公墓管理規定》規定，「墓穴的使用年限最長不得超過50年」，「管理費由租用墓穴者一次性交納或者分年度交納。分年度交納護墓管理費的，若連續3年不交納，經公墓單位發函通知或者登報公告，3個月內仍未交納的，對該墓穴作無主墓處理。」

墓園工作人員回應說：「管理費主要用於綠化、清潔與安保，可以選擇一次繳清或分期繳納。」並指出，通常會先透過電話聯繫家屬，「聯絡不上才會張貼通知，後續補繳即可。」至於若出現無後代或無人繳費的情況，該人員坦言「目前還沒遇過」。

針對此事，河南律師付建認為，《雲南省公墓管理規定》已對管理費繳納作出明確規定。無主墓處置後，墓穴使用權終止，公墓單位可依法另行安排使用，但需嚴格遵守殯葬管理的公序良俗要求，保障逝者尊嚴。

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