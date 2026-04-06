Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

盜墓賊圖掘明代將軍墓 無人機建功一網打盡

即時中國
更新時間：13:17 2026-04-06 HKT
發佈時間：13:17 2026-04-06 HKT

無人機用途越趨廣泛。今年3月，山東省濰坊市臨朐縣某村發生一宗企圖盜掘明代古墓的事件，事後公安利用無人機，成功拘捕5人，瓦解盜墓團伙。

央視報道，該村40多歲村民張某某無固定職業，與村裡老人得知村附近的山上有一處明代將軍墓，傳言墓中藏有「狗頭黃金」和大量珍貴陪葬品。

山東公安利用無人機，瓦解一宗企圖盜掘古墓的案件。央視截圖
山東公安利用無人機，瓦解一宗企圖盜掘古墓的案件。央視截圖
山東公安利用無人機，瓦解一宗企圖盜掘古墓的案件。央視截圖
山東公安利用無人機，瓦解一宗企圖盜掘古墓的案件。央視截圖
山東公安利用無人機，瓦解一宗企圖盜掘古墓的案件。央視截圖
山東公安利用無人機，瓦解一宗企圖盜掘古墓的案件。央視截圖
山東公安利用無人機，瓦解一宗企圖盜掘古墓的案件。央視截圖
山東公安利用無人機，瓦解一宗企圖盜掘古墓的案件。央視截圖

今年1月，張某某在網上跟長期暗地裡從事盜掘古墓葬活動的馬某某，透露家鄉有明代將軍墓，邀約其合作盜掘，平分贓款。馬某某後來再召集3名有盜墓前科、流竄各地作案的同伙。3月7日，馬某某帶領3名同伙，與張某某會合。

同日下午，臨朐縣公安局城郊派出所民警巡邏時，接獲村民舉報，加上在現場發現新鮮腳印和輕微挖掘痕跡和沾泥手套，估計是盜掘古墓葬的前兆。

由於認為團伙為職業慣犯，加上作案區域地形複雜，專案組決定用無人機在高空靜默巡航，用高清攝像頭實時捕捉嫌疑人位置。同時，抽調警力進行監控。

3月9日深夜，在張某某等5人正式掘墓時，無人機即開強光干擾疑犯視線。地面警力亦快速包抄。3月10日凌晨1時許，5名疑犯全部被抓獲。

專案組持續深挖，查明該團伙自2025年10月以來，先後流竄多省多次盜掘古墓葬，相關線索仍在進一步核查中。目前，5人已被公安機關採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
7小時前
港「水魚」夫婦深圳足浴慘墮脫雞眼騙局 兩大叔合力誇張脫走60粒 索天價共5500元｜Juicy叮
港「水魚」夫婦深圳足浴慘墮脫雞眼騙局 兩大叔合力誇張脫走60粒 索天價共5500元｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
7小時前
乘客攜懷疑巨型壓縮氣罐搭港鐵 網民震驚：全車竟啞忍想一鑊熟？港鐵籲立即通知職員｜Juicy叮
乘客攜懷疑巨型壓縮氣罐搭港鐵 網民震驚：全車竟啞忍想一鑊熟？港鐵籲立即通知職員｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
美軍出動200特種兵營救F-15E機員。
深入伊朗救人 | 美出動200特種兵營救F-15E機員 CIA放假消息引開伊朗追兵 特朗普：一度懷疑是陷阱
即時國際
5小時前
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
飲食
21小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
17小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
「屯門娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比堅尼照揭富貴生活 老公無影惹網民揣測？
「屯門娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比堅尼照揭富貴生活 老公無影惹網民揣測？
影視圈
6小時前
剝烚蛋殼總黏蛋白？即學3招秘技蛋殼一剝必成功 烹煮前簡單1步不黏殼
保健養生
4小時前