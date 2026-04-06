盜墓賊圖掘明代將軍墓 無人機建功一網打盡

無人機用途越趨廣泛。今年3月，山東省濰坊市臨朐縣某村發生一宗企圖盜掘明代古墓的事件，事後公安利用無人機，成功拘捕5人，瓦解盜墓團伙。

央視報道，該村40多歲村民張某某無固定職業，與村裡老人得知村附近的山上有一處明代將軍墓，傳言墓中藏有「狗頭黃金」和大量珍貴陪葬品。

山東公安利用無人機，瓦解一宗企圖盜掘古墓的案件。央視截圖

山東公安利用無人機，瓦解一宗企圖盜掘古墓的案件。央視截圖

山東公安利用無人機，瓦解一宗企圖盜掘古墓的案件。央視截圖

山東公安利用無人機，瓦解一宗企圖盜掘古墓的案件。央視截圖

今年1月，張某某在網上跟長期暗地裡從事盜掘古墓葬活動的馬某某，透露家鄉有明代將軍墓，邀約其合作盜掘，平分贓款。馬某某後來再召集3名有盜墓前科、流竄各地作案的同伙。3月7日，馬某某帶領3名同伙，與張某某會合。



同日下午，臨朐縣公安局城郊派出所民警巡邏時，接獲村民舉報，加上在現場發現新鮮腳印和輕微挖掘痕跡和沾泥手套，估計是盜掘古墓葬的前兆。



由於認為團伙為職業慣犯，加上作案區域地形複雜，專案組決定用無人機在高空靜默巡航，用高清攝像頭實時捕捉嫌疑人位置。同時，抽調警力進行監控。



3月9日深夜，在張某某等5人正式掘墓時，無人機即開強光干擾疑犯視線。地面警力亦快速包抄。3月10日凌晨1時許，5名疑犯全部被抓獲。



專案組持續深挖，查明該團伙自2025年10月以來，先後流竄多省多次盜掘古墓葬，相關線索仍在進一步核查中。目前，5人已被公安機關採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。