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閨蜜變仇家？︱網傳女子擅穿好友天價紫貂皮草 不慎黐老鼠膠拒賠

即時中國
更新時間：11:41 2026-04-06 HKT
發佈時間：11:41 2026-04-06 HKT

要借用他人物品，理應先問物主。近日，浙江發生一宗友人間的糾紛，卻成為網絡熱話。一名女士新購入的價值6.8萬元（人民幣‧下同）的紫貂皮草，一名女性閨蜜卻擅穿，期間更不慎黐上老鼠膠，二人就賠償問題而發生爭拗。

內地「頭條新聞」報道，網傳影片所見，事發於3月14日，事主的閨蜜友未經她同意，擅自穿上紫貂皮草，歸還過程中不慎讓衣服碰到了垃圾桶內的老鼠板上。情急之下，閨蜜強行撕下粘著的部分，結果導致皮草損毀。整個過程被閉路電視拍下。

閨蜜事後未有沒有向事主道歉或提供任何補償，反在網上歪曲事實，甚至拉黑了事主。事發後，網上更傳出二人在大廈電梯爭拗的賠償的影片。閨蜜聲言只會按法院的判決作賠償。

據知情人透露，紫貂皮草是事主花費大量心血挑選，對她來說意義非凡。事件讓她失去心愛之物，還遭受了來自曾經親密無間的友人的反目。

事件引起網民熱議，有人批評閨蜜不問自取的行為，亦有人質疑事件是擺拍，認為如屬實應可報警處理。

網民意見：

ukshine星空：太離譜了，這種人只配穿68的衣服
愛吃荔枝的懶人一個：這個金額可以報警了，是事實的話，維權報警吧，
聰明的大豬2000：這特麼不是盜竊嗎
闖非洲小胖：這個朋友真不要臉必須全賠

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