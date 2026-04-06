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清明節︱跨時空「追星」變熱潮 曹操墓前堆滿止痛藥

即時中國
更新時間：08:45 2026-04-06 HKT
發佈時間：08:45 2026-04-06 HKT

曹操墓前堆滿止痛藥布洛芬，給李煜獻上佳釀，為張居正送上痔瘡膏……又到清明，「給古人上墳」迎來旺季，大批內地年輕人奔赴各地歷史名人陵墓，用腦洞大開的祭品、溫情的手寫書信開啟跨時空「追星」，更帶火了周邊文旅服務。

佳釀獻李煜 痔瘡膏送張居正

內地中新經緯報道，河南洛陽北邙山陵墓群是「古粉」聚集地，曹丕、李煜、杜甫等歷史名人的墓葬堪稱祭掃「頂流」。遊客們精準拿捏古人喜好，因曹丕酷愛甘蔗、愛吃葡萄，墓前便堆滿新鮮甘蔗和各類葡萄味零食；南唐李後主李煜好酒且思念故土，墓前不僅擺滿佳釀，還有南京遊客專程帶來的一抔故土。

此外，在曹操墓前，幾乎集齊了所有品牌的布洛芬，只因曹丞相生前飽受頭風病困擾；武侯祠前擺着前往西安的高鐵票，以告慰諸葛亮5次北伐；史載唐高宗李治體弱多疾，久病嗜酸，就有人給他帶去酸梅；張居正因為在給老師徐階的信中提到自己割了痔瘡，墓前竟然出現數管痔瘡膏。

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