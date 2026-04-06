世界盃2026︱決賽門票 內地黃牛最高炒至¥18萬

距離2026年美加墨世界盃開幕尚有兩個多月，國內世界盃門票代購市場已提前升溫，決賽門票溢價現象尤為顯著——第三方渠道最高報價竟達18萬元（人民幣，下同），近乎國際足聯（FIFA）官方公佈的最高等級票價（10990美元，約合75530元人民幣）的兩倍。

內地藍鯨新聞報道，世界盃門票官方購買存在一定門檻，熱門場次票源更是一票難求，這直接催生了國內的門票代購生意。目前國內觀眾購買門票主要有三類管道：一是票務網站直接選購，二是通過二手交易平台向黃牛購票，三是在攜程等平台購買包含門票的旅行觀賽套餐。

在一家名為「世界觀體育」的票務網站上，從小組賽到半決賽、決賽，各階段比賽均可購買，票價從2000元到140000元不等，票價隨比賽熱度同步上漲。該平台坦言：「平台價格確實高於FIFA官網，有的場次會高很多，有的高得不多，主要看行情和球迷熱度。」

二手交易平台上的票務商家報價則更高，部分商家透露，世界盃決賽門票最高售價已達18萬元，即便是普通小組賽門票，價格也接近萬元。

目前國內暫無FIFA官方指定的票務分銷平台，第三方渠道票價普遍高於官網，熱門場次溢價更是成倍增長。