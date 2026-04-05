混沌理論投資法？︱北大副教授講炒股洗版 地震學課程變「神科」

近日，一份來自北京大學《地震概論》課的PPT《炒股掙錢》在全網洗版。令人意外的是，主講人並非金融系教授，而是北大地球與空間科學學院副教授趙克常。這門原本講地質和地震波的課，因為加入了硬核的投資邏輯，瞬間成了全網熱門「課」。

去年獲優秀教師獎

這門通過地震學邏輯、混沌理論分析股市的課程，其實是趙克常開設通選課《地震概論》的課後講座。不少聽過這門課的學子總結：課程真正想講的並不是「如何快速賺錢」，而是幫助普通人建立對股市的基本認知，尤其是讓初學者明白股市不是一個輕鬆致富的地方，而是一個充滿競爭、風險和認知門檻的市場。

趙克常在地震課中加入炒股元素，變成北大第一大課。微博@杰克的biubiu

趙克常在地震課中加入炒股元素，變成北大第一大課。微博@杰克的biubiu

內地澎湃新聞報道，其實，趙克常和他開設的地震概論，早在十多年前就已經是北大熱門課程。2014年2月，北京大學微信公眾號就曾刊文介紹：大家知道北京大學第一大通選課是甚麼嗎？答曰：趙克常老師的地震概論。

文章介紹，地震概論是全校第一大課，這不僅是趙老師的口頭禪，也是燕園裏同學們的共識。很多的人更叫它「全校第一大水課」，但趙老師可不這麼認為：「北大的課堂裏從來就不存在水課（內容空洞），課水不水，完全取決你個人的態度，你要抱著混的態度去上課，所有的課都是水課。」地震概論每學期會設置兩個班，上課總人數超過一千，第一大課的名號當之無愧。

據北大課堂網站介紹，趙克常曾獲北京大學十佳教師稱號。去年9月，校方公布的北大2025年教學獎和教學管理獎獲獎名單，趙克常榮獲北京大學2025年教學優秀獎。