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黃曉明曬父子騎行照 遭網友「檢舉」急道歉兼自首

即時中國
更新時間：19:20 2026-04-05 HKT
發佈時間：19:20 2026-04-05 HKT

內地男星黃曉明本想在社交網站曬父子騎行有多溫馨，結果評論區變成普法現場。昨日（4日），黃曉明通過微博發布照片，IP地址顯示在上海。照片中，他本人騎著共享單車，9歲的兒子則騎著普通兒童單車，在馬路中心擊掌、合影。

12歲下不可騎單車上馬路

不過，網友對此紛紛提醒道，「溫馨是真的，但9歲娃不能騎車上路也是真的」、「快停下，違法了」。事後，微博賬號已看不到該帖。

黃曉明曬父子騎行照遭網友「檢舉」後，急急道歉兼自首。微博
黃曉明曬父子騎行照遭網友「檢舉」後，急急道歉兼自首。微博
黃曉明曬父子騎行照遭網友「檢舉」後，急急道歉兼自首。微博
黃曉明曬父子騎行照遭網友「檢舉」後，急急道歉兼自首。微博

根據內地《道路交通安全法》，駕駛單車上路必須年滿12周歲。而駕駛電動單車必須年滿16周歲。

「大家好，我是黃曉明。今天我必須為自己的疏忽鄭重道歉。」黃曉明今日（5日）下午在微博表示，正值假期，當時和小朋友也趁著春光戶外騎行，本意是享受大自然，卻在網友的提示下才知道，自己忽略了《道路交通安全法》，「對此我深感愧疚。作為父親，我本該以身作則，時刻把孩子的安全與遵守法規放在首位。」

黃曉明表示，已經去交警部門接受處罰，但還在假期，工作人員建議節後過來，所以他會在上班時間再到相關交警部門接受處罰和批評教育，再次感謝大家的監督和提醒。

 

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