油價飆升｜國內航線加燃油費 800公里以上收¥120增5倍
更新時間：18:28 2026-04-05 HKT
發佈時間：18:28 2026-04-05 HKT
發佈時間：18:28 2026-04-05 HKT
美伊戰事持續，國際油價回落無期，多間國內航空公司宣佈加收燃油費，800公里以上航段，旅客需多付120元人民幣，增幅達5倍。
央視報道，受國際油價急升影響，，國航、廈航、中聯航等多家國內航空公司，4月5日起增加旅客燃油附加費。
國內航線800公里（含）以下航段，每位旅客收取人民幣60元；800公里以上航段，每位旅客收取人民幣120元。按規定享受國內民航成人普通票價10％的嬰兒，免收燃油附加費。
長途線原來的燃油費只是20元。
按規定購買國內民航成人普通票價50%的兒童（含無成人陪伴兒童）、革命傷殘軍人和因公致殘的人民警察，旅客運輸燃油附加費收取標準為：800公里（含）以下航段，每位旅客收取人民幣30元；800公里以上航段，每位旅客收取人民幣60元。
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