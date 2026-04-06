鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖

應中共總書記習近平之邀，國民黨主席鄭麗文明天將率團前往江蘇、上海及北京，展開為期6天的大陸之行。鄭麗文的個人背景及經歷近日在大陸網絡成為熱話，鄭麗文的雲南彝族人身份更引來網民「考古」。鄭父鄭清輝是雲南普洱鎮沅人，曾參加中國遠征軍赴緬甸抗日，50年代初隨軍前往台灣。鄭麗文曾稱回過雲南家鄉，多張他同夫婿返鄉祭祖及探望長輩的照片曝光。

鄭父赴緬甸抗日

56歲的鄭麗文生於台灣雲林，自小在遷台軍人聚居的眷村長大。母親為台灣雲林人，父親是雲南人。去年9月，鄭麗文為競選國民黨主席拉票時表示，自己是雲南普洱人，還提到父親來自雲南普洱市，以前叫思茅鎮沅，為彝族人，還透露自己回過雲南家鄉，是「雲南的女兒」。鄭麗文以往也提過，爸爸經常給眷村孩子講抗戰故事，並曾在臉書貼出幼年同身穿軍服的父親的合影。

隨著鄭麗文去年當選國民黨主席，並將於近期訪問大陸，其是雲南彝族人的訊息，在大陸網絡引起不少討論。一批鄭麗文數年前同丈夫駱武昌前往祖籍地雲南鎮沅縣振太鄉鄭家村的相片，也在普洱當地的微信公眾號「茶苑路拾貳號」上曝光。

這批照片相信翻拍自當地的官方刊物，照片下方符合簡體字說明。當中提到鄭麗文與「大陸親人留影」、「與大陸長輩親切交談」，「由故鄉親人陪伴觀賞故鄉美景」、「參觀故鄉種植園」等，並獲鄉鎮領導接待，也有鄭麗文同丈夫一同上香的照片。

曾貼幼年與穿軍服父親合照

據雲南「滇商會」指出，鄭麗文父親鄭清輝曾是中國遠征軍的成員，在緬甸作戰抗日，還獲得過抗日的榮譽勛章。上世紀50年代初，鄭清輝跟著部隊到台灣，繼續在陸軍服役，至少升到中校。經過考證，其祖籍位於雲普洱市鎮沅縣振太鎮興隆村鄭家村小組。

公開資料顯示，鎮沅縣現全稱「鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣」，是雲南普洱市下屬的自治縣，人口10多萬。有自稱熟悉史料的網民稱，明朝弘治初年，普洱知府陳晟實施了一項特殊政策：將《百家姓》開頭的「趙錢孫李，周吳鄭王」8個姓氏，分配給當地的少數民族土司。自此，「鄭」姓正式融入當地姓氏文化，據稱這可能是鄭麗文祖輩姓氏的由來，但未能證實。

有標註雲南的網民表示，鄭麗文對比與台灣土生土長的人來說，她對大陸還是有感情的，尤其是受父親的影響。「希望鄭麗文有機會再回雲南普洱看看，看看家鄉的變化。」