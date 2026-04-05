清明復活長期︱深圳發暴雨預警全市戒備 籲南山、福田、寶安民眾儘快回室內

清明復活長假，無數港人北上要留意深圳天氣。



深圳市氣象台通報，中午11時48分發布大鵬新區、大鵬灣和大亞灣雷雨大風黃色預警信號，預計上述地區未來2小時內有雷陣雨，部分時間雨勢較大，同時會有7至8級短時大風和雷電。

下午，「深圳天氣」提醒，指雷雨雲會在4時後兩小時，影響深圳西部地區，呼籲光明、賽安、南山、福田區的民眾，儘快返回室內。



深圳市氣象台16時16分將分區暴雨黃色預警訊號擴展至上述區域，同時將雷電預警訊號擴展至全市，預計2小時內全市將受雷電影響。全市處於暴雨戒備狀態。