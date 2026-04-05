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90後數學家王虹再傳喜訊 獲評紐約大學最高榮譽「銀教授」

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更新時間：11:09 2026-04-05 HKT
發佈時間：11:09 2026-04-05 HKT

90後著名女數學家王虹再獲殊榮。內地「極目新聞」道報道，當地時間4月2日，美國紐約大學柯朗數學科學研究所公佈，王虹獲評該校「銀教授」，這一稱號被視為紐約大學最高榮譽之一。

據該校官網介紹，王教授是傅里葉分析（Fourier analysis）和幾何測度論領域的領軍人物。她因於2025年解決了卡凱亞猜想（掛谷猜想）而聞名，該猜想是調和分析和幾何學中的一個核心問題。她曾榮獲瑪麗亞姆·米爾扎哈尼新前沿獎和塞勒姆獎。她同時也是法國高等科學研究所（IHES）的終身教授。

 

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資料顯示，「銀教授」（Silver Professor）是紐約大學最高榮譽之一，也是紐約大學能夠授予教職員工的、最負盛名的冠名教授席位。銀教授的評選旨在表彰其卓越的成就以及對本科教育的傑出貢獻。

王虹出生於廣西桂林，父母為鄉鎮中學教師，16歲考入北京大學地球與空間物理系，後轉入數學科學學院，曾經留學巴黎，2019年獲美國麻省理工學院博士學位。2023年，她加入紐約大學庫朗研究所擔任副教授，今年升為正教授。去年9月，王虹正式出任法國高等科學研究所（IHES）第14位數學終身教授。

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近一年，王虹屢獲國際數學大獎。2025年9月至11月，她在2個月內接連獲得4項數學大獎，分別是：AWM薩多斯基獎、ICCM金獎、塞勒姆獎、奧斯特洛夫斯基獎。由此，她也被視為菲爾茲獎的熱門人選，該獎項也被視為「數學界的諾貝爾獎」。

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