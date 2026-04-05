上月底剛復航 國航北京至平壤再停飛

受疫情影響停飛6年，中國國際航空北京往返平壤的直飛航線3月底才復航一次，4月再度停飛。有分析稱或因國際油價飆升，航線客源不足，難以持續運營。

分析：因油價飆升客源不足

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韓聯社報道，國航未回應停飛原因和復航時間，僅稱原定於明日執行的往返航班已被取消，4月13日、20日及27日的航班安排仍未確定。雖然5月航班已上線購票系統，但機票顯示無法購買狀態；4月航班則由最初的無法購票，轉為確認停飛狀態，復航時間暫未知。

報道引述分析稱，由於國際油價飆升，國航可能難以維持需求有限的北京至平壤航線。一名消息人士指出，戰爭推高燃油成本，讓客源不足的定期航線更難持續運營。

國航北京首都機場直飛平壤順安機場的航班（CA121），於上月30日起恢復運作，但首航載客僅10多人；航線原為每周一班，機票起步價為2040元人民幣。