清明節︱「代祭掃」走紅最貴套餐¥4990元 　包茅台及高級果盤

清明節至，多個跑腿平台推出「代祭掃」服務，最貴套餐售價高達4990元（人民幣，下同），內含貴州茅台酒及高端果盤。不過服務火爆之餘，市場亂象頻生，有市民私下轉帳後遭拉黑，還有上錯墳等荒唐情況。

最平240元附香燭及回傳相片

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某大型跑腿平台近日上線清明代祭掃服務，推出3種不同檔次套餐。

240元的初級套餐包括採購香燭祭品、清理墓地、上香祭拜及回傳照片等；440元的中級套餐，則增加祝詞代讀、奠酒行禮、全程直播、錄製視頻環節；高級套餐收費貴至4990元，內含貴州茅台酒一瓶、高端果盤一份。

該平台客服告訴內地封面新聞，用戶可按需選購套餐，平台會安排專人提供服務，「但師傅只鞠躬不磕頭」。截至周四下午，有關套餐已售出22單。

惟代祭掃市場混亂問題突出。身在國外的消費者王先生就在私下轉帳後遭對方拉黑，錢財盡失；亦有消費者投訴服務嚴重縮水，承諾的清潔、祭拜等流程草草了事，事後維權困難。

有消費者投訴服務縮水

北京華讓律師事務所魏會然律師對此提醒，現時代祭掃服務缺乏統一監管及定價標準，容易出現哄抬價格、服務敷衍、收款後失聯等風險。呼籲消費者盡量選用正規墓園或具資質的服務商，切勿輕信個人低價廣告。