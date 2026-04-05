無牌殺樹藥氾濫 慫恿消費者「偷偷打一針，不被發現」

只需一滴，參天大樹便會悄然枯死？多個電商平台出現無牌「殺樹藥」商家，部分商家慫恿消費者「偷偷打一針，不被發現」，承諾「全程保密發貨」。不少買家曬出毒殺公共綠化帶、市政道路旁樹木的「戰績」，理由五花八門，包括遮擋陽光、影響停車、風水不佳等。此前廣西有一棵220年樹齡的古樟遭多次投毒，涉事男子稱嫌其影響房屋採光。

標榜對樹竹雜草殺傷力大

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澎湃新聞報道，一間名為「殺大樹一滴死」的淘寶店舖，正在銷售一款名為「枯樹王」的產品，單價19.8元人民幣，顯示已售出超過1000件。產品宣傳頁稱，該藥為「林用除草劑」，對大樹、竹子、雜草均有極大殺傷性，可通過澆根或噴灑方式使用，並配以「葉枯萎，爛根部」「老樹連根爛，一滴枯千里」等宣傳語。該商舖為個人開設，並未按規定辦理農藥經營許可證和市場主體登記。

據了解，有大量無牌商家在淘寶、抖音公開售賣此類殺樹藥。在買家評論區，不少人曬出毒殺公共綠化帶、市政道路旁樹木甚至鄰居家樹木的所謂「成果」，理由包括遮擋陽光、清掃落葉麻煩、影響停車、風水不佳等。還有買家留言稱，鄰居家的樹木離自己房子較近，擔心颱風天樹木倒下砸到房屋，於是用了三瓶藥，「偷偷弄死它，效果很好」。

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一己私利破壞生態系統穩定

華東某高校林學學科副教授胡傑昭（化名）對澎湃新聞表示，一旦農藥滲入土壤和地下水，修復難度極大、周期極長。當消費者為了一己私利將藥物倒在綠化帶時，他們破壞的不僅是那一棵樹，更是整個局部生態系統的穩定性。

廣西220年古樟險被毒死

去年9月，廣西賀州一名男子因嫌一棵220年樹齡的古樟樹遮擋採光，多次購買殺樹藥劑灌入樹根，導致古樹險些枯死。目前，該嫌疑人已被採取刑事強制措施。