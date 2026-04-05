清明節︱假期首日近3億人次出遊 蘇浙景區擠爆深圳加開217夜間列車

內地清明假期首日，民眾出遊氣氛熾熱，交通部昨日預計，全國跨區流動量高達2.96億人次。北京、杭州、蘇州等地熱門景區人滿為患，深圳北站、南京南站等高鐵站人頭湧湧。深圳多條高速公路前日已擁堵，有網友吐槽「高速堵成露天停車場」。今次假期以踏青、賞花為主流，親子遊比例較往年明顯攀升。為應對客流，深圳加開217列夜間列車，主要開往汕頭、佛山、湛江、廈門、長沙等熱門城市。

昨日起一連三日是內地清明假期，加上部分地區中小學落實春假，旅遊市場迎來出遊高峰。央視網引述交通運輸部消息指，昨日全國跨區域人員流動量預計約2.96億人次，環比增長42.1%，同比增長2.7%；其中鐵路客運量同比增長9%，公路人員流動量同比增2.3%。

清明節假期首日近3億人次出遊。中新社

清明節假期首日近3億人次出遊。中新社

清明節假期首日近3億人次出遊。中新社

清明節假期首日近3億人次出遊。中新社

由前日開始，深圳多條高速公路已出現嚴重擁堵。有市民表示，在廣深沿江高速遇上超長車龍，3小時僅移動不足5公里，「直接焊死在高架上，活生生把高速堵成露天停車場。」亦有市民反映深中通道超級塞車，半小時仍未能進入隧道。

據廣鐵集團深圳火車站消息，昨日及下周二前後兩天0點至6點，深圳鐵路將累計加開夜間高鐵217列，主要開往汕頭、普寧、韶關、佛山、湛江等廣東省內熱門城市，及南寧、貴陽、南昌、廈門、長沙、岳陽等廣東省外方向。

親子遊比例較往年攀升

「踏青」「賞花」成為今次清明假期主流出遊主題。有小紅書網友發帖稱，昨日早上8點半到西湖時，斷橋已滿是人頭，但即使人多，自己還是被眼前「桃紅柳綠」「萬條垂下綠絲絛」的畫面吸引，「不愧是西湖美景三月天」。另有多名網友發文稱，剛下杭州東站就感覺有點喘不上氣了，地鐵里直接播報「龍翔站十分擁擠」，「吃飯、上廁所、坐車、拍照、坐船都要排隊，大家做好心理準備。」

在線旅遊平台同程旅行數據顯示，今年清明假期親子出遊人群佔比近25%，較往年上升。親子研學、博物館遊、海濱度假等行程備受歡迎，超過6成家庭選擇4至5天行程。上海、北京、廣州、三亞、西安、南京、杭州、重慶、珠海、成都等成為熱門目的地。途牛旅遊網數據亦顯示，上海迪士尼度假區、珠海長隆度假區、廣州長隆度假區、北京環球度假區等主題樂園，連同動植物園、文博場館、科普基地預訂量大幅上升。



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