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申請網暴？︱午睡5小時遭上司警告辭退 小仙女哭辯「便宜沒好貨」

即時中國
更新時間：17:20 2026-04-04 HKT
發佈時間：15:50 2026-04-04 HKT

內地不論中小學或辦公機構，不少也維持午睡的習慣。河南有年輕女子拍片哭訴，指因午睡被上司警告再犯再辭退，真相卻是當事人返工睡了5小時，還理直氣壯指「便宜沒好貨」覺得自己沒錯。影片引發網民一面倒指責，並成為網上熱搜。

網民：你這叫曠工

河南有女網民「熱愛商丘」2日連發3條短片哭訴，工作可能不保引起關注。

「熱愛商丘」稱，因在公司午睡醒了時，吃了上司放在枱上的零食，害他低血糖差點病發死在辦公室，罵片主是來索命的。

片主續指，上司又投訴她，如果午睡再睡了5個小時，「就要我滾蛋」。

片主對著鏡頭，不斷抹眼淚，委屈的稱「我就不滾蛋」、「我就得讓他知道便宜沒好貨」，認為自己工資低，即使睡得多也不應被批評。

片中未能看到拍攝背景，「熱愛商丘」賬號的其他影片，亦未能判斷片主是擺拍博流量。

不過，短片仍在網絡引起很大迴響，大量網民湧入留言，批評片主要求過份，「你到底在委屈什麼」、「那叫曠工孩子」、「哭啥啊，我以為你吃虧了呢」、「起床氣還挺大」、「沒直接開了你算老闆善良，都多大的人，我的媽呀」、「我很少同情領導」、「我也是牛馬，但是不得不勸你，別欺負領導」。

 

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