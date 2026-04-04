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另類盜墓︱廣州兄妹拜山始知母墳失蹤 法院判霸佔墓地者賠¥2.8萬

即時中國
更新時間：15:14 2026-04-04 HKT
發佈時間：15:14 2026-04-04 HKT

上山拜祭先人才發現亡母墳墓不見了！廣州有兄妹發現母親的墓穴被人擅自遷走，對方霸去原有墓地使用，法院審訊後，判侵佔他人墓地的被告賠2.8萬人民幣。

《廣州日報》報道，近日，廣州市白雲區人民法院審結一宗先人墳墓被遷移的侵權糾紛。

曾氏兄妹某年到山上祭掃母親，卻發現墳墓已不見蹤影，經報警並會同村委會現場勘查，得知原墓址已被張三（化名）親人的墓地侵佔，其母親的遺骨則被張三擅自遷移至附近他處。

廣州有人侵佔他人墓地被罰賠2.8萬人民幣。示意圖。北京公墓
廣州有人侵佔他人墓地被罰賠2.8萬人民幣。示意圖。北京公墓

曾氏兄妹多次與張三協商溝通將母親墓地恢復原狀，但對方拒不配合，張三辯稱「我家原有一座墳墓，與曾氏兄妹母親墳墓相鄰。在修繕我家墳墓的過程中發現旁邊的墓地，問詢過當地村民無人知曉該墓地所屬，所以我自行將該墓地遷移到了另外的地方，遷移時已將骨灰盒妥善移置，並為新址砌磚圍護。」

曾氏兄妹遂訴至法院，要求張三支付毀壞墓地經濟損失、墳墓重新安置費用和精神損害賠償金。廣州市白雲區人民法院經審理後判決：張三賠償曾氏兄妹經濟損失20000元、精神損害賠償金8000元。

 

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