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河北殺妻案︱拳腳齊施整夜監生毆斃老婆 狠夫金昊已執行死刑

即時中國
更新時間：12:07 2026-04-04 HKT
發佈時間：11:13 2026-04-04 HKT

河北滄州孟村縣去年轟動一時的狠夫殺妻案，主犯金昊被妻子揭發偷食後，對妻子拳打腳踢，即使重傷妻子向外求救也被阻止，導致受害人失救死亡。金昊故意殺人罪成，上訴無效後，近日已被執行死刑。

女屈就讀高校陪男友

據中國新聞週刊於代理律師臧梵清獲悉，狠毒殺妻的金昊已被執行死刑。

金昊與劉銘瑤是高中同學，劉放棄更佳升學，降級與金就讀同一高校。2021年5月結婚二人結婚後育有一子。

劉銘瑤去年8月，發現金昊與他人傳送曖昧資訊，二人爭執後，金昊持玩具刀擊打並劃傷劉銘瑤手臂、臀部，將其拖曳至客廳及臥室，其間以拳打、搧耳光等方式多次擊打其頭面、胸部及肢體。

兇手母助滅證判囚26個月

劉銘瑤微信告知金昊父母，金昊遭父親電話斥責。金昊隨後對劉銘瑤進行質問、辱罵，並持續以拳擊、腳踢等方式毆打其頭面部，持續約10分鐘，直至其狀態異常仍未停止。次日0時30分許，金昊父母趕到現場，金昊謊稱劉銘瑤「已睡著」並加以阻攔，約15分鐘後其父母離開。

金昊未及時施救，而是回臥室休息。次日7時許，金昊發現劉銘瑤已無心跳後撥打120，醫護人員到場確認25歲的劉銘瑤已經死亡。

經鑑定，劉銘瑤是鈍性外力致顱腦損傷死亡。另查明，在送醫後，金昊母親張某對現場帶血物品進行清洗、藏匿，並沖洗監控裝置、銷毀相關證據，試圖掩蓋犯罪行為。

2025年12月9日，滄州市中級人民法院一審宣判，以故意殺人罪判處金昊死刑，剝奪政治權利終身；以幫助毀滅證據罪判處張某有期徒刑2年2個月。金昊不服，提起上訴。該案於2026年1月13日不公開審理。二審法院認為，原判決認定事實和適用法律正確，量刑適當，駁回上訴，全案維持原判。 

 

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