AI短片︱ 《紙手機》「最像真人拍攝」 情節催淚獲180萬讚

AI短片《紙手機》全網爆火，沒有真人演員參與，全片僅有手繪紙製手機是真實道具，被網友稱讚為「最像真人拍攝的AI影片」。5分鐘短片僅用3天完成，情節催淚，獲得超過180萬次點讚。

《紙手機》講述小男孩到紙紮店，花費15元買紙製手機燒給去世奶奶的故事。仔細看，短片有數處穿幫鏡頭：紙紮店老闆撥打轉盤式電話時，手指沒按到數字，電話就接通；部分角色的對白對不上嘴型等。但憑藉真人感強烈的畫面，以及催淚細膩的敘事風格，短片依然打動大批網友。

影片發布後，獲得超過180萬次點讚、106萬次轉發、6萬多條評論。很多網友表示，難以相信該片由AI製作，「最沒人味的AI，製作出了最有人味的短片」。

導演楊選對內媒「新榜」感慨：「去年做片子的時候，能感受到大家更多的是在質疑AI。但從去年底開始，評論區的風向漸漸轉變，人們開始討論一部AI影片的視覺特效、情緒感受，還會敞開心扉講述與影片相關的個人經歷。」