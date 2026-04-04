電雞之城︱保障APEC峰會舉辦 深圳禁行電動自行車

深圳今年11月將會舉辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會，這座「電雞之城」本月起大力整頓當地橫行的電動自行車，華強北等管理最為嚴格的區域全天禁行，違法車輛會被處罰款2000元人民幣。

《深圳特區報》報道，當地自本周三實施電動自行車「三級限行」管理措施。管理最為嚴格的一級限行區域，全天24小時禁行電動自行車。

深圳市機關事務管理局官方微信公眾號周二發文稱，電動自行車安全管理事關民生福祉與城市文明形象，也是服務保障APEC會議順利舉辦的重要環節。