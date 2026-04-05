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廣西潿洲島塞滿遊艇整傷鯨魚 無品業者缺德追堵震撼畫面曝光︱有片

即時中國
更新時間：19:45 2026-04-05 HKT
發佈時間：19:45 2026-04-05 HKT

追鯨、圍堵、貼臉拍照……廣西潿洲島觀鯨產業亂象頻生。內地紅星新聞暗訪，潿洲島逾20艘船圍堵鯨魚，最近船距不足20米，違反官方要求100米須停船規定，更有遊客施壓船長「追追追，再近點」。生物研究員直言，潿洲島布氏鯨都有傷，多因網具纏繞和船舶撞擊。當地從業人士告訴《星島》，觀鯨單人票約298元人民幣，上月曾因官方整治而暫停所有尋鯨業務，現已恢復開放。

▍中國組記者高遠報道 ▍

北海市潿洲島是布氏鯨繁殖、撫幼場所，每年12月至次年4月，鯨群都會迴遊至此。作為內地近海少數可穩定觀鯨的地點，當地近年已形成龐大觀鯨產業鏈。今年春節期間，潿洲島共有4.28萬人次出海觀鯨，每日出海遊艇超過500艘次，班次由早上8點排至下午5點。

最近距20米違觀鯨規定

據當地政府發布的《潿洲島觀鯨指南》，觀鯨船接近鯨魚300米內，船速不得超過每小時5海里，100米內須停船。惟《紅星新聞》記者暗訪潿洲島時發現，每當鯨魚現身，部分船隻會加速駛入觀鯨區域。鯨魚游動轉向或游遠時，不少船隻即掉頭緊追，最多時海面有逾20艘觀鯨船圍堵，形成包圍圈，最近距離不足20米。有當地從業者坦言，一般大家都會盡量靠近，業界彼此心照不宣，亦不會互相告發。

網上影片顯示，有遊客向船長詢問：「我們可以近點嗎？他們（其他船）都可以那麼近」。報道指，社交平台上熱傳的近距離觀鯨影片，帶歪了遊客消費心態。有船長稱：「有些客人就讓我追追追，他看到了網上近距離觀鯨，出海後離得遠，就抱怨說錢花得不值。」

事實上，潿洲島鯨魚受傷的新聞早有曝光。今年2月，有網友拍到當地漁船從一條布氏鯨身上駛過，在其背部留下50至60厘米長的傷痕。此鯨又名「刀疤哥」，因其背鰭前方有螺旋槳留下的舊傷，是潿洲島辨識度最高的布氏鯨。上月15日，潿洲島為優化業務設施、完善安全保障體系，曾一度停運所有尋鯨業務。

遭網具纏繞船舶撞擊

科研觀測顯示，潿洲島海域的布氏鯨體表均存在傷痕，主要源於網具纏繞及船舶撞擊。紅星新聞引述中國科學院水生生物研究所研究員梅志剛分析指，目前布氏鯨行為已出現變化，如水面活動減少、離岸距離變遠，「牠怕船，船可能對牠有擾動」。鯨豚保護專家鄭銳強則直言，近距離觀鯨是錯誤示範，嚴重干擾更可能令鯨魚放棄該棲息地。

有當地從業者坦言，一般大家都會盡量靠近，業界彼此心照不宣，亦不會互相告發。

 

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