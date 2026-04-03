中共中央政治局委員馬興瑞 涉嫌嚴重違紀違法受查
更新時間：18:27 2026-04-03 HKT
發佈時間：18:27 2026-04-03 HKT
發佈時間：18:27 2026-04-03 HKT
據新華社消息，中共中央政治局委員馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。
馬興瑞生於1959年，山東人，長期深耕軍工及航天系統，曾任中國航天科技集團公司總經理丶中國新一代運載火箭工程總指揮，2013年轉任工業和信息化部副部長，兼任國家航天局局長，同年11月調赴廣東，歷任廣東省委副書記、政法委書記、深圳市委書記及廣東省省長等職，2021年12月升任新疆黨委書記，並於2022年中共二十大晉升政治局委員。去年7月突然卸任新疆書記，去年11月至今未公開露面，包括今年3月的全國兩會。
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