貴陽落雹｜冰粒迅速積聚路面變「冰河」 有汽車被困
更新時間：17:33 2026-04-03 HKT
發佈時間：17:33 2026-04-03 HKT
發佈時間：17:33 2026-04-03 HKT
據央視新聞等內媒消息，4月2日，貴州貴陽遭雷雨冰雹天氣，市區部分路面因為積水和冰雹迅速積聚，形成了一條「冰河」。部分路段有汽車被困，騎電動單車出行的市民在「冰河」裏艱難前進。
市民吳先生告訴記者：「下挺大的，有些車玻璃、引擎蓋都被砸到了。」 他稱事發路段地面比較凹，地冰雹堆積到自己車門高度，也沒過了電動車的車輪。
據中國天氣網消息，4月2日傍晚到夜間，貴州省貴陽市中南部出現強對流天氣，部分鄉鎮出現冰雹，目測最大直徑30毫米。6個氣象監測站出現8級以上大風，最大24.7米每秒。
最Hit
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
2026-04-03 19:21 HKT
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
2026-04-04 21:33 HKT