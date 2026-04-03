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貴陽落雹｜冰粒迅速積聚路面變「冰河」 有汽車被困

即時中國
更新時間：17:33 2026-04-03 HKT
發佈時間：17:33 2026-04-03 HKT

據央視新聞等內媒消息，4月2日，貴州貴陽遭雷雨冰雹天氣，市區部分路面因為積水和冰雹迅速積聚，形成了一條「冰河」。部分路段有汽車被困，騎電動單車出行的市民在「冰河」裏艱難前進。

市民吳先生告訴記者：「下挺大的，有些車玻璃、引擎蓋都被砸到了。」 他稱事發路段地面比較凹，地冰雹堆積到自己車門高度，也沒過了電動車的車輪。

據中國天氣網消息，4月2日傍晚到夜間，貴州省貴陽市中南部出現強對流天氣，部分鄉鎮出現冰雹，目測最大直徑30毫米。6個氣象監測站出現8級以上大風，最大24.7米每秒。

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