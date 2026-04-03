吉林琿烏高速小巴雪中打滑變「攔路虎」 數十車串燒相撞救護車跌路邊溝︱有片

吉林有高速公路疑有汽車因大雪打滑，引發數十輛汽車相撞事故。目前，當局未就事件公布傷亡情況。

發稿時官方未發通報

3日下午，網絡流出多段吉林琿烏高速松原至長春段的影片，影片所見，現場當時下大雪，路面有厚厚積雪，一輛城際公交的小巴疑因前方有車禍，急煞下車輪打「白鴿轉」，打橫停在公路上。

後方數以十計汽車收掣不及，紛紛撞上小巴。

此外，公路旁亦有不少車輛疑失事丟入溝中，當中包括救護車。

部份影片顯示，事故後大量乘客要棄車在路透步行疏散。現場亦有警員到場處理。

至發稿時，官方未就事件有通報，未知事故涉及多少車輛及有否傷亡。