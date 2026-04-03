有線耳機︱不需充電連線零延遲 一隱藏功能助翻紅銷量急升20%

中高端手機已放棄的有線耳機，近日在內地年輕群體卻翻紅，銷量急升20%。有線耳機成為網絡熱話，支持者認為，相對藍牙耳機，除了有電線外，有線耳機是零缺點，特別是一個附加功能，更讓年輕人追捧。

「有線耳機穿搭」成熱搜

綜合內媒報道，近期，被手機廠拋棄的有線耳機，在網絡上突然翻紅，大量網民討論分享有線耳機話題，認為它幾乎零缺點，毋須充電、零延遲、不用連線、難以丟失、價格親民，除了有線之外，聽歌看戲完勝藍牙耳機。

實用功能討論外，報道指，「有線耳機穿搭」在社群平台相關帖文已超過10萬條。

分析認為，年輕人復古愛上有線耳機，是一種「時尚輪迴」，亦或與澳洲男星Jacob Elordi、超模Bella Hadid、韓星Jennie、Jisoo等中外名人，頻頻配戴有線耳機有關，名人效應加持下，令有線耳機成為低成本卻高辨識度的造型服飾。

有助保衛「邊界感」

此外，網民認為，有線耳機尚有一個隱藏功能，就是戴上有線耳機，可以產生一種「不要騷擾我」的警示作用，對注重社交邊界感的新一代而言很重要。

四川成都有數碼產品店店長透露，近三個月店內有線耳機銷量大增，部分售價僅約30元的款式，上架三天即售罄，購買的多為追求Y2K穿搭的18歲至25歲年輕女性。

調研機構Circana最新數據顯示，2026年第一季有線耳機銷售額年增約20%，結束過去長達五年的下滑趨勢。與此同時，部分平價無線耳機銷量反而出現衰退，顯示消費市場的偏好正悄悄轉變，其中18至30歲族群成為主要購買力來源。