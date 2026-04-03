Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

江蘇動物園｜火裙舞燒着女演員極速跳河自救 表演項目叫停︱有片

即時中國
更新時間：19:18 2026-04-04 HKT
發佈時間：11:58 2026-04-03 HKT

江蘇南通森林野生動物園日前發生意外，一名女演員跳火裙舞時，裙擺遭火焰點燃，舞者背部着火，立即亡命狂奔跳入河中自救。據悉演員已第一時間送院，情況平穩，園方立即終止該項目演出，並對其他各類項目也展開全面檢查。

網上2日流傳影片，顯示當晚在江蘇南通森林野生動物園內，一場火舞表演的意外情況。從影片可見，一名女舞者坐在沙灘上表演火舞，工作人員為她點燃地上一個大火圈，舞者在圈中跳舞，女演員的裙邊被火圈糾著及點燃，火勢不斷向上蔓延。

女舞者見身上起火後，試圖揮脫火圈失敗後，立即向身後的一條河狂奔，跳入水中將火救熄。

其他工作人員也立即前往女舞者位置，扶她上岸及治理。

4月3日，江蘇森迪文旅集團發佈通報稱，一名火裙舞節目演員在該園演出即將結束時，不慎被火環灼傷，隨即就近跑向旁邊的淺水灘滅火。「我們第一時間將該演員送醫治療，目前情況平穩。我園立即終止該節目演出，同時舉一反三，開展對各類項目的全面檢查，確保安全。我們對因此給遊客帶來的不良體驗深表歉意，對社會各界的關心表示感謝。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
4小時前
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
13小時前
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
4小時前
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
3小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
13小時前
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
飲食
17小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
2026-04-05 12:00 HKT
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
飲食
17小時前
六合彩復活節金多寶將於今晚（4日）攪珠。資料圖片
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
社會
2026-04-04 21:33 HKT