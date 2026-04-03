江蘇動物園｜火裙舞燒着女演員極速跳河自救 表演項目叫停︱有片

江蘇南通森林野生動物園日前發生意外，一名女演員跳火裙舞時， 裙擺遭火焰點燃，舞者背部着火，立即亡命狂奔跳入河中自救。據悉演員已第一時間送院，情況平穩，園方立即終止該項目演出，並對其他各類項目也展開全面檢查。

網上2日流傳影片，顯示當晚在江蘇南通森林野生動物園內，一場火舞表演的意外情況。從影片可見，一名女舞者坐在沙灘上表演火舞，工作人員為她點燃地上一個大火圈，舞者在圈中跳舞，女演員的裙邊被火圈糾著及點燃，火勢不斷向上蔓延。

女舞者見身上起火後，試圖揮脫火圈失敗後，立即向身後的一條河狂奔，跳入水中將火救熄。

其他工作人員也立即前往女舞者位置，扶她上岸及治理。

4月3日，江蘇森迪文旅集團發佈通報稱，一名火裙舞節目演員在該園演出即將結束時，不慎被火環灼傷，隨即就近跑向旁邊的淺水灘滅火。「我們第一時間將該演員送醫治療，目前情況平穩。我園立即終止該節目演出，同時舉一反三，開展對各類項目的全面檢查，確保安全。我們對因此給遊客帶來的不良體驗深表歉意，對社會各界的關心表示感謝。」