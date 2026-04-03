廣場舞︱湖南7旬婦「狂野」跳足1小時 肝腫瘤爆裂險死

內地中老年人流行跳廣場舞來養生及保持社交，但近日湖南，有近7旬阿婆，因跳廣場舞太激烈和時間過長，導致肝腫瘤破裂險死。

有10年乙肝史

內媒《瀟湘晨報》報道，李奶奶（化名）有10餘年慢性乙肝病史，聽說跳廣場舞有益健康，能增強體質而迷上這運動，常一跳便一兩小時。

日前，李奶奶在傍晚如常在廣場跳舞，約1小時後腹部劇痛標冷汗，被送郴州市第一人民醫院急救。

檢查後發現李奶奶肝左葉有一直徑約96mm*68mm的巨大腫瘤破裂出血。該院腫瘤微創介入診療中心主任王小軍指，肝癌破裂是原發性肝癌嚴重併發症，發病急、進展快，若不及時救治，短時間內就可能因失血性休克危及生命。

經緊急動脈化學栓塞術（TACE）後，病人情況平穩，腹痛獲明顯緩解，經CT再確認腫瘤已停止出血。

醫生指，李奶奶的腫瘤破裂與跳舞幅度過大與時間過長有關，提醒慢性肝炎、肝硬化等肝癌高危族群跳廣場舞，應選節奏舒緩的舞曲，每次以30至60分鐘為宜，以微微出汗為目標。運動後若出現腹痛、頭暈等不適，應立即停止並求醫。