廣場舞︱湖南7旬婦「狂野」跳足1小時 肝腫瘤爆裂險死
更新時間：15:30 2026-04-03 HKT
發佈時間：10:45 2026-04-03 HKT
發佈時間：10:45 2026-04-03 HKT
內地中老年人流行跳廣場舞來養生及保持社交，但近日湖南，有近7旬阿婆，因跳廣場舞太激烈和時間過長，導致肝腫瘤破裂險死。
有10年乙肝史
內媒《瀟湘晨報》報道，李奶奶（化名）有10餘年慢性乙肝病史，聽說跳廣場舞有益健康，能增強體質而迷上這運動，常一跳便一兩小時。
日前，李奶奶在傍晚如常在廣場跳舞，約1小時後腹部劇痛標冷汗，被送郴州市第一人民醫院急救。
檢查後發現李奶奶肝左葉有一直徑約96mm*68mm的巨大腫瘤破裂出血。該院腫瘤微創介入診療中心主任王小軍指，肝癌破裂是原發性肝癌嚴重併發症，發病急、進展快，若不及時救治，短時間內就可能因失血性休克危及生命。
經緊急動脈化學栓塞術（TACE）後，病人情況平穩，腹痛獲明顯緩解，經CT再確認腫瘤已停止出血。
醫生指，李奶奶的腫瘤破裂與跳舞幅度過大與時間過長有關，提醒慢性肝炎、肝硬化等肝癌高危族群跳廣場舞，應選節奏舒緩的舞曲，每次以30至60分鐘為宜，以微微出汗為目標。運動後若出現腹痛、頭暈等不適，應立即停止並求醫。
最Hit
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
2026-04-03 19:21 HKT
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
2026-04-04 21:33 HKT