Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廣場舞︱湖南7旬婦「狂野」跳足1小時 肝腫瘤爆裂險死

即時中國
更新時間：15:30 2026-04-03 HKT
發佈時間：10:45 2026-04-03 HKT

內地中老年人流行跳廣場舞來養生及保持社交，但近日湖南，有近7旬阿婆，因跳廣場舞太激烈和時間過長，導致肝腫瘤破裂險死。

有10年乙肝史

內媒《瀟湘晨報》報道，李奶奶（化名）有10餘年慢性乙肝病史，聽說跳廣場舞有益健康，能增強體質而迷上這運動，常一跳便一兩小時。

日前，李奶奶在傍晚如常在廣場跳舞，約1小時後腹部劇痛標冷汗，被送郴州市第一人民醫院急救。

檢查後發現李奶奶肝左葉有一直徑約96mm*68mm的巨大腫瘤破裂出血。該院腫瘤微創介入診療中心主任王小軍指，肝癌破裂是原發性肝癌嚴重併發症，發病急、進展快，若不及時救治，短時間內就可能因失血性休克危及生命。

經緊急動脈化學栓塞術（TACE）後，病人情況平穩，腹痛獲明顯緩解，經CT再確認腫瘤已停止出血。

醫生指，李奶奶的腫瘤破裂與跳舞幅度過大與時間過長有關，提醒慢性肝炎、肝硬化等肝癌高危族群跳廣場舞，應選節奏舒緩的舞曲，每次以30至60分鐘為宜，以微微出汗為目標。運動後若出現腹痛、頭暈等不適，應立即停止並求醫。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
4小時前
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
13小時前
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
4小時前
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
3小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
13小時前
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
飲食
17小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
2026-04-05 12:00 HKT
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
飲食
17小時前
六合彩復活節金多寶將於今晚（4日）攪珠。資料圖片
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
社會
2026-04-04 21:33 HKT