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澳洲優思益︱直播帶假洋貨保健品 李若彤、陳妍希等道歉全額退款

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更新時間：09:05 2026-04-03 HKT
發佈時間：09:05 2026-04-03 HKT

近日，央視曝光網紅保健品「澳洲優思益」實為假冒進口品牌，李若彤、章小蕙、明道、陳妍希等多名曾帶貨推薦的明星發布道歉聲明，承諾全額退款。內地頂級電商主持人董宇輝成立的「與輝同行」直播間，涉及相關產品售額高達千萬人民幣，昨晚致歉，承諾退款。

沒就背景調查和核實把關

港星李若彤前天通過直播間官方微信「彤享會」發布致歉聲明稱，作為曾經推薦過產品的買手，沒有進行深入的背景調查和核實把關，承認「嚴重失職」。凡透過李若彤直播間和櫥窗購買優思益，無論日期和是否開封，可於當天立刻全額退款。

央視揭發在網上爆賣的「澳洲優思益」，其實是廣州生產。央視
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相關新聞：網上銷量第一︱「澳洲優思益」國產扮洋貨 官方約談3電商平台

據內地「讀秒財經」報道，董宇輝成立的「與輝同行」也曾推薦該品牌產品，且銷量高達7.5萬至10萬單，預計銷售額達1000萬至2500萬，為重要銷售渠道之一。對於售後方案，「與輝同行」客服昨回覆說：「反饋的問題已經收到，我們會重點關注」。

中國青年報引述浙江豐國律師事務所陳松濤表示，在本次事件中，廣告代言人需與廣告主承擔連帶責任。若未核實產品真實性即代言，或明知虛假仍進行推廣，可能面臨行政處罰（如沒收代言費、罰款）及民事賠償，消費者可依據《食品安全法》尋求10倍賠償。

中國政法大學副教授朱巍對央視表示，內地保健品需要進行資質註冊和認證，才獲發保健品標識（俗稱藍帽子標識）。此案涉嫌虛假宣傳，電商平台需要承擔一定的審核責任。

 

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