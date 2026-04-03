紫文堂｜廣東梅州發現張國榮祖居 將做好活化「發揮名人效應」

一代巨星張國榮（哥哥）逝世23周年，廣東省梅州市梅江區文廣旅體局表示，近日，梅江區在開展第4次全國文物普查工作中，發現位於梅江區虹橋社區的紫文堂，為香港已故歌星張國榮的祖居。

梅江市梅州區虹橋社區的紫文堂。 南方都市報

《南方都市報》報道，紫文堂坐落於梅州市梅江區金山街道虹橋社區公園外路2號，屬嘉應古城範圍內，始建於清初，是典型的客家圍龍屋，面積約1500平方米，為虹橋頭附近張氏族人的老祖屋，現仍有張氏族人居住及管護，對研究梅城古民居建築具有一定的價值。據資料記載，張國榮父親張活海為虹橋頭張屋人。

4月1日是一代巨星張國榮（哥哥）逝世23周年日子。

報道稱，目前梅江區第4次全國文物普查工作隊已將紫文堂納入新發現文物線索，接下來將充分發揮名人效應，做好活化利用工作。

據介紹，第4次全國文物普查從2023年11月開始，至今年6月結束。廣東省此次普查全省範圍內地上、地下、水下的不可移動文物，涵蓋六大類、63個細分類別，其中也包括近現代重要史跡及代表性建築。

23年過去，張國榮的風采依然深刻地留在每一位樂迷和影迷心中。（「張國榮藝術研究會LCAS」微博圖片）