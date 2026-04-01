性商教母｜被封禁網紅周媛復出？ 曾被揭賣情趣用品開班吸金¥2400萬

近日，自稱為性商第一人的周媛疑似「重出江湖」，換號成「你好周大寶」重啟直播，甚至再度上架相關課程，引發外界關注。引發網友關注。3月31日，湖南長沙市雨花區市場監督管理局回應稱，此前因周媛廣告方面有違法行為，已對其進行處罰。



惟該局表示，若周媛後續以個人名義進行直播，並不屬於市監局現有職權範圍，該局僅能針對公司及市場經營行為進行監管，至於直播或其他相關處置，可能需由其他主管部門介入處理。

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今年1月，長沙市雨花區市監局、公安、網信等多個部門聯合對周媛及其公司立案調查，指其廣告宣傳違法，並勒令其停止所有線上線下經營活動。當時，其售價由999元至88000元人民幣不等的「魅力女性修煉班」備受抨擊。

新戶口「周大寶」重啟直播賣課

據早前內地傳媒報道，周媛在抖音、小紅書等平台均有帳號，坐擁近20萬粉絲。帳號簡介顯示，她是「黑白顛性商學苑」的創始人、性商第一人、45+女性企業家，影響人數超百萬。她主要發布針對女性魅力修煉課，部分畫面尺度較大。

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「黑白顛性商學苑」官方公眾號，性商學院始於2018年，是內地首間女性「性商教育平台」，培養的是一種從心靈折射到肉體的自信。課程主要分為線上線下兩類，線上課從9.9元、99元、999元到上千元不等，另有高階、個性化導師定制課程，售價高至8.8萬。以999元的全維提升營為例，課程包含多種情感問題和情趣玩法，官方商城頁面顯示已有5690人學過。

課程最貴8.8萬

線下方面，「黑白顛」主推售價2999元的兩天兩夜訓練營、4980元的三天三夜訓練營。課程聲明稱，僅服務成年女性，導師具有國家認證的心理諮詢師、生殖健康諮詢師等專業資質。工作人員透露線下活動非常火爆，1個月可能會開10多場，覆蓋長沙、廈門、天津、西安、南京等多城，至少需提前10天預約。

除賣課外，「性商教母」的商業版圖還覆蓋情趣用品、美業醫療、創業和財富課程指導等。其商城內會賣內衣、成人玩具、計生用品等，不少原本的平價商品在標註「導師同款」後身價暴漲，比如某款3支裝的潤滑劑標價109元，而同款產品在其他平台折後價不足50元。