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燃油費上調加春假 民航4月機票量價齊升

即時中國
更新時間：08:54 2026-04-01 HKT
發佈時間：08:54 2026-04-01 HKT

內地航線燃油附加費將於4月5日上調，引發旅客提前囤票；疊加多地中小學春假與清明假期連休形成6天長假，使得今年4月內地民航機票一反常態出現量價齊升。航旅縱橫數據顯示，今年清明假期內地航線機票預訂量超190萬張，按年增長20%；出入境航線預訂超59萬張，按年增12%。清明假期內地裸票均價656元（人民幣，下同），按年上漲10.1%。

訂票量超190萬張增20%

3月25日，春秋航空率先宣布4月5日起上調內地航線燃油附加費，成為首間明確調價的航司。按內地每月5日的調價機制，當前油價高位運行下，預計燃油附加費將從20元上漲至50元左右。吉祥、廈航等航司此前已上調部分國際航線費用。燃油費上調引發消費者囤票，不少旅客提前鎖定行程以規避成本增加。

「本來還在猶豫，是春假出去，還是五一出去，但聽說燃油附加費馬上就要漲不少，就覺得現在還是性價比不錯的出行時機。」成都家長小孟說。

春假政策不僅帶動了成都、南京、杭州等核心樞紐城市的出行需求，也激活多個支線城市的航空客流。航班管家數據顯示，4月1日-6日，揚州、徐州、鹽城等地均實現了航班量與票價的雙增長。

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