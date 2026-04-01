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中國觀察︱學者鄭永年、李成 加入《港澳研究》顧問團

即時中國
更新時間：08:50 2026-04-01 HKT
發佈時間：08:50 2026-04-01 HKT

前日，國務院港澳辦官網公布夏寶龍主任在京會見《港澳研究》期刊新任顧問、編委的消息，並刊發合照，引起不少關注。這本季刊2013年底與全國港澳研究會同步成立，10多年來已成為剖析港澳治理實務、研討基本法實踐、探討區域發展走向的權威學術平台。

3月30日下午，中央港澳辦主任夏寶龍在北京會見《港澳研究》期刊新任顧問、編委。港澳辦官網
3月30日下午，中央港澳辦主任夏寶龍在北京會見《港澳研究》期刊新任顧問、編委。港澳辦官網
學者鄭永年加入《港澳研究》顧問團。中新社
學者鄭永年加入《港澳研究》顧問團。中新社
學者李成加入《港澳研究》顧問團。中新社
學者李成加入《港澳研究》顧問團。中新社

據了解，新一屆《港澳研究》編委會約有50多人，匯集內地、香港、澳門等地「猛料」專家學者，包括12位顧問、30多位編委，陣營龐大。顧問團隊中，有港人熟悉的北京大學法學院饒戈平教授、前中央政策組首席顧問「佳叔」劉兆佳等，他們此前是期刊編委。

港史專家劉蜀永履新顧問

全球經濟格局調整，地緣政治風險增加，港澳事務越來越複雜。多名國際政治領域的學者也加入成為《港澳研究》期刊的顧問，包括香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年，及中美關係著名學者、香港大學政治與公共學系教授李成等等。其中鄭永年常被外媒稱為「中南海智囊」，去年亦入局成為香港特首政策組專家。

除此之外，深耕香港史多年、嶺南大學榮譽教授劉蜀永亦首度出任顧問，足見本土歷史研究在港澳長遠布局中的份量。

30多名編委中，不少是新力軍，包括香港教育大學教授、香港基本法教育協會執行會長顧敏康，香港大學政治與公共行政學系副教授閻小駿等。陳弘毅、王于漸等繼續留任，新老搭配、經驗互補。

總括而言，今次陣容搭配頗具心思：既有長年扎根港澳政策研究的一線老手，亦有放眼國際的中青年新銳。不單豐富研究視角，更能緊貼大灣區融合等現實議題，為港澳長遠發展，提供更多元的專業意見。

紀曉華

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