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北上注意︱復活節與清明春假撞期 多省景區門票預訂同比增70%

即時中國
更新時間：08:30 2026-04-01 HKT
發佈時間：08:30 2026-04-01 HKT

近年復活節假期，本港市民熱衷北上旅遊，以期避開景區人潮。惟今年兩地長假「撞期」：廣東、湖北、江蘇、浙江等內地多省首次設立的「學生春假」，與原本的清明假期疊加形成「清明黃金周」，多個熱門景點恐同樣人山人海，部分景區門票預定量同比去年增7成，酒店預訂數同比增4成。春日賞花踏青成為主流出遊主題，賞櫻花潮更令湖北武漢全城酒店爆滿。

港人錯峰出行落空

國際旅行平台HopeGoo相關負責人直言，今年香港復活節假期與內地清明和春假相撞，兩地長線遊需求均大幅提升。業界人士提示，港人北上與內地親子賞花遊需求同時爆發，熱門景區及口岸人流量或較往年明顯增加，易致景區擁擠，建議提前規劃或錯峰出行。

為調整學生學習節奏、鼓勵孩子們擁抱春天，並帶動親子遊消費，浙江、江蘇、四川、湖北、貴州等多省今年首次官宣，當地中小學將試行春假制度，時長分別為2至3天。目前內地多城已明確，今年的學生春假將與清明假期（4月4日至6日）疊加形成5至6日連休，比如安徽、江蘇全省春假均為4月1日至3日；廣東佛山春假為4月2日至3日。

「清明黃金周」帶動親子出遊熱。在線旅遊平台飛豬和同程數據顯示，今年清明旅遊預訂量較去年同期強勁增長。親子遊人群佔比近25%，較往年明顯攀升，超6成家庭選擇4至5天行程，親子研學、博物館奇遇、海濱度假等主題的跟團遊產品持續熱銷，故宮博物院、成都大熊貓繁育研究基地等附近酒店預訂熱度快速上漲，同比漲幅超60%。

網民怨武漢全城酒店爆滿

踏青賞花遊歷來是清明長假的出遊主旋律。「武漢全城酒店都訂完了？」3月28日深夜，一名小紅書網友發布感慨貼文，短短一日間引來700多條「同感」跟評。作為賞櫻核心地標，武漢東湖櫻花園連日來繁花競放，整座城市沉浸在粉白色的浪漫氛圍中，賞櫻遊客絡繹不絕，僅3月28日一天，櫻花園接待的遊客量達7.7萬人次，刷新年度單日入園最高紀錄。

賞櫻人潮湧動也帶火周邊住宿餐飲和文旅消費。「線上客服、電話響個不停，不少人打聽還有沒有房」，一名武漢酒店的工作人員表示，為吸引賞櫻客群，酒店還特別推出櫻花季下午茶等「花式」套餐，席位預訂火熱。東湖手信文創快閃店也稱，店內賞櫻季新品「楚小櫻」系列銷售環比增長約20%，一款櫻花掛件一天就能賣出上千件。目前武漢已躋身全國清明假期旅遊預訂十大熱門城市。

 

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