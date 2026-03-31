迴轉「米奇」︱杭州金匠壽司輸送帶驚現巨鼠 店方辯稱：外部入侵︱有片

用手製作的壽司、魚生衛生極重要。浙江杭州有壽司店日前被顧客發現，有一體型巨大的生猛老鼠，在輸送壽司的迴轉運輸帶上「巡遊」。店方事後在致歉聲明中指，老鼠是由外部入侵，向當日所有食客全退款，另賠償10倍消費額，每單賠最少1000元人民幣。

食客獲消費額10倍賠償

綜合網上消息及內媒報道，29日有網民上載影片，指在杭州金匠壽司濱江寶龍城店用膳時，準備在迴轉運輸帶選取壽司時，驚見有一隻體型巨大的老鼠。



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當事人指，該隻老鼠十分活潑，在運輸帶的食物旁不斷狂奔，像在玩跑步機一樣，畫面嚇人。

影片在網絡熱傳，網民紛留言，「這是主廚出來巡視餐點嗎」、「這也太大隻了吧，是因為天天吃壽司補充營養嗎」、「料理鼠王」，還有不少人質疑有食安問題，「老鼠就在旁邊跑，這些壽司都不能吃了吧」、「小心有病菌啊。」

金匠壽司事後發聲明致歉，指事發當日已將老鼠打死及該門店即緊急停業。初步調查指，老鼠是由外部闖入，承諾當日所有食客可以全部退款，並獲消費額10倍或不少於1000元的賠償。

事後濱江區市場監管局及相關工作人員也到場進行衛生檢查，要求通道要做隔絕防護，且要在3天內整修完畢，若無特殊狀況方可正常營業。

濱江寶龍城商場則說，已在第一時間啟動應急處理機制，並要求涉事店家立即改善，全商場公共區域及店家已安排全面清消及封堵工作，會積極防鼠。