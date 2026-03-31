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加微信︱男大生食堂「儲勇氣」10分鐘 搭訕靚女踢鐵板「噢，你是老師」︱有片

即時中國
更新時間：17:50 2026-03-31 HKT
發佈時間：17:50 2026-03-31 HKT

網傳河南有大學的食堂，日前有男生遇見心儀美女，儲足10分鐘勇氣上前搭訕，希望加女方微信求發展卻慘食檸檬，原來對方是老師。不過，網民卻紛紛鼓勵要求片主「唔好縮」、「我就是喜歡老師」。

食檸檬原因「你太小了」

據河南青年時報報道，近日有網民分享短片，顯示片主在河南某大學的食堂，聲稱看見一名女生，覺得很貎美，興起結織發展念頭。

怕羞片主在模擬搭訕開場白10分鐘，才鼓足勇氣走到女方用餐位置：

男：呃，你好，我能加你個微信嗎同學？

女：為什麼

男：我覺得你很漂亮，我想和你認識一下

女：不用，你太小了，我不是學生

男：你不是學……老師？不好意思啊，不好意思啊

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搭訕遇上大學老師，片主自言尷尬得要死，但網民則紛紛起哄，「老師有啥關係？勇敢去追啊」、「只要膽子大，老師放產假」、「我就是喜歡老師」、「老師！？那更刺激了」、「我有個同學就找了他大學老師」。

也有網民質疑，片主是擺拍或專拍搭訕短片騙流量，根本不是真心想認識心儀女性，「好假  真的緊張還會一直拍視訊？」、「這一看就是拍視訊的」、「隨時帶著個攝影機」。

 

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