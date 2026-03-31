張雪機車︱免費做代言貼家鄉特產廣告 奪冠帶挈 「麻陽古法紅糖」熱賣

運動隊伍往往貼上各類產品廣告，尤其成績優異者，廣告更是一字千金。但中國電單車品牌「張雪機車」（ZXMOTO）在WSBK「世界超級電單車錦標賽」（WSBK）葡萄牙站中量級組別（WorldSSP）中，憑自主研發的820RR-RS賽車，連續勝出兩回合，一鳴驚人，瞬即成為網絡熱話。這次勝利，亦意外揭開始創人張雪免費為家鄉特產紅糖（香港俗稱，片糖）賣廣告，如今貨品更為熱銷貨。

相關新聞：張雪機車︱打破外國車廠壟斷奪標成熱話 湖南仔20年熱血追夢故事翻hit︱有片

內地「紅星新聞」報道，「張雪機車」參賽電單車貼有小小「麻陽古法紅糖」廣告，自「張雪機車」奪冠後，「麻陽古法紅糖」即時成為暢銷品，張雪的老鄉張先生周二（31日）表示，他朋友網店上銷售的麻陽紅糖，昨日有近300張訂單。



據悉，張雪與湖南麻陽獅子灣村村民張先生相識已久。今年2月返鄉做客時，張雪得知村主打紅糖產業長期滯銷，當即決定將紅糖標識貼在參賽機車，免費為家鄉特產代言。



張先生透露，自己收購村民紅糖，交由患癌好友網店售賣，此前銷量慘淡。隨著賽事熱度發酵，店鋪周一單日訂單近300張，周二上午再增 64 單。村支書表示，全村數十噸紅糖現已全部售罄；往年同期庫存還剩兩成，往往需要兩個月才能清完。村民紛紛發自內心感謝張雪。