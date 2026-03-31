鞠婧禕︱「四千年一遇美女」遭舉報逃稅 指賺¥5000萬僅申報¥1100萬成熱搜

內地女紅星、「四千年一遇美女」鞠婧禕遭實名舉報逃稅，指她實際收入達¥5000萬，但卻只申報收入¥1100萬，隱瞞比例超過八成。內媒指，事件已有稅務部門介入核查。

綜合內媒報道，31日，絲芭傳媒實名舉報鞠婧禕涉嫌瞞稅的消息，成為微博熱搜。

舉報信指，「僅2024年6月至12月期間，鞠婧禕參加的影視、商務等活動有20餘項，保守估計收入不少於5000萬。」舉報人稱，鞠婧禕瞞報率近88%。

另一張明細圖顯示，鞠婧禕於2024年6月至12月參與活動的列表，當中涉及FENDI手袋（舉證人輸入錯誤為FNEDI），范思哲（YSL）秋冬系列，百度地圖代言，浙江衛視跨年等等。

目前，國家稅務總局上海市稅務局已於3月30日出具回執，表明已啟動稽查程序。

3月31中午，鞠婧禕工作室發表聲明：「絲芭傳媒屢次惡意公開發佈虛假信息，誹謗藝人存在不當或違法行為，已經嚴重阻礙藝人正常演藝事務的開展，對藝人和相關方造成巨大的損失。我方也已經委託律師進行取證，並保留追究相關方法律責任的權利。」

絲芭傳媒與鞠婧禕存在合約糾紛，3月26日，絲芭傳媒發佈《關於『絲芭和藝人鞠婧禕糾紛和解』網路不實謠言的聲明》，指絲芭未曾與任何鞠婧禕方的所謂工作室，工作團隊，劇宣團隊，網宣團隊，或任何關聯人員，關聯組織進行任何方面的治談和解事宜。聲明又指目前與鞠婧禕的經紀合約糾紛正在司法審理階段，雙方從未達成任何和解。

而實名舉報後，顯示絲芭傳媒與鞠婧禕間的糾紛，已由合約爭議升級成稅務問題。