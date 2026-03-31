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伊朗局勢︱兩艘中國貨櫃船通過霍爾木茲海峽 上周曾遇封鎖被逼掉頭

即時中國
更新時間：12:22 2026-03-31 HKT
發佈時間：12:22 2026-03-31 HKT

中東戰雲密佈，全球能源命脈霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的航行風險急劇飆升。中國遠洋海運集團（COSCO）旗下兩艘超大型貨櫃船「中海北冰洋號」與「中海印度洋號」早前在波斯灣滯留。據悉，兩艘船今日（31日）上午已順利通過霍爾木茲海峽。這是自2月底以來，我國大型船隻首次通過霍爾木茲海峽。

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深圳新聞網報道，從船舶追蹤數據系統得知，「中海北冰洋」號與「中海印度洋」號從杜拜附近海域起錨，沿著伊朗最大島嶼格什姆島與腊克島之間的航線，以10.4節左右的航速，通過霍爾木茲海峽狹窄的出口，隨後駛入阿曼灣水域。船舶追蹤數據系統顯示，這兩艘船預計4月6日抵達馬來西亞的巴生港。

「中海北冰洋號」與「中海印度洋號」是全球最大貨櫃船之一，各自可以運載約1.9萬個20尺的標準貨櫃。根據數據，兩艘船除裝載空的貨櫃外，應該沒有承載太多貨物。

二艘船曾於上周五（27日）嘗試穿越海峽離開波斯灣，但在接近伊朗控制海域時突然調頭折返。
 

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