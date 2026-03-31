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長鷹-8︱7噸級巨無霸無人運輸機成功首飛 滑行200多米即起航︱有片

即時中國
更新時間：11:21 2026-03-31 HKT
發佈時間：11:21 2026-03-31 HKT

周二（31日），由中國兵器工業集團北方公司完全自主研發的長鷹-8大型運投無人機（CY-8）在鄭州上街機場成功完成首飛。這架7噸級，全球成功首飛的最大貨運無人機順利完成智能飛控、航電、動力燃油等關鍵課目驗證。

《環球時報》報道，長鷹-8配有兩台國產渦槳發動機，在跑道滑行兩百多米便成功起飛，首飛經過三十多分鐘平穩返場。

據了解，長鷹-8無人機主要用於物流運輸，飛機翼展25米、機長17米、機高4.5米，可在簡易跑道上短距離起降，具有最短200米的短距起降能力。最大有效載荷3.5噸，貨運航程可達3000千米，實用升限可達8000米。其18立方米超大容積的貨艙能兼容多型標準航空集裝箱與專業冷鏈運儲箱，並且在15分鐘內就可以完成裝卸，大幅提升物流周轉效率。

長鷹-8無人機依靠兩台國產渦槳發動機以及高精度空投技術、低能耗防除冰技術、一站多機指揮控制技術等國產七大核心技術與完備專利布局，長鷹-8可應用於遠程物流運輸、應急救援投送、邊境物資補給、復雜地域作業等場景，為低空經濟發展、應急保障體系建設等領域提供關鍵裝備支撐。為高原、海島等交通不便地區提供常態化物資補給。

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