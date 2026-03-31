雲南虎跳峽︱男子落水身亡遺體被吸 救援人員：強拉或致分離
更新時間：12:15 2026-03-31 HKT
發佈時間：11:01 2026-03-31 HKT
發佈時間：11:01 2026-03-31 HKT
2月25日，雲南虎跳峽「發瘋石」落水意外，由於男子遺體因強力虹吸，家屬已於3月上旬無奈同意放棄打撈。
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內地紅星新聞報道，救援人員稱，事發近10天後，男子遺體被發現，但經多次嘗試潛水打撈，均未能成功。
家屬盼帶部份遺體回家安葬
當地救援人員曾表示，死者遺體遺體離水面只有40厘米，但受水下虹吸關係而卡住。 人員擔心強行拉拽，整個遺體可能被分離。
救援人員表示，遇難男子是獨生子，山東人，母親年邁。當時一名親屬在現場，希望至少帶一部分遺體回家安葬。經救援人員勸說，家屬最終接受現實，無奈同意放棄打撈。
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