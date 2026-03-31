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中證監原副主席王建軍被起訴 「靠監管吃監管」去年遭雙開

即時中國
更新時間：10:26 2026-03-31 HKT
發佈時間：10:26 2026-03-31 HKT

最高人民檢察院網周二（31日）消息，中國證券監督管理委員會原黨委委員、副主席王建軍涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對王建軍作出逮捕決定，並指定由山東省濰坊市人民檢察院審查起訴。近日，濰坊市人民檢察院已向濰坊市中級人民法院提起公訴。

相關新聞：「靠監管吃監管」 中證監原副主席王建軍雙開

去年4月30日，王建軍先被查，隨後於11月3日確認其被「雙開」的消息。

檢察機關指，王建軍利用擔任中國證券監督管理委員會雲南監管局黨委委員、副局長，中國證券監督管理委員會辦公廳副主任、市場監管部主任等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

公開資料顯示，王建軍1968年3月出生，經濟學碩士。其曾任中國證監會辦公廳主任、黨委辦公室主任等職，2016年4月任深圳證券交易所黨委副書記、總經理，後任深圳證券交易所黨委書記、理事會理事長，2021年10月任中國證券監督管理委員會副主席。

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