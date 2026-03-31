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最高法院：對配偶語言暴力屬家暴

即時中國
更新時間：09:16 2026-03-31 HKT
發佈時間：09:16 2026-03-31 HKT

內地最高人民法院昨天發布4宗反家庭暴力典型案例，表明長期對配偶謾罵詆毀、侮辱人格，以及長期限制配偶正常社會交往對其造成侵害，均屬於家庭暴力。最高法院又表示，反家庭暴力法實施以來，法院共簽發人身安全保護令3.3萬份。

在案例一中，張姓丈夫婚後對趙姓妻子無故謾罵、侮辱詆毀。庭審中，丈夫多次發表「女人不打不罵不聽話」等錯誤言論，並承認自己在家庭生活中長期辱罵妻子。

最高法院表示，經常性地用髒話謾罵、羞辱、嘲諷家庭成員，會造成其抑鬱、自我否定等精神傷害，該行為屬於家庭暴力。該案進一步拓寬了精神侵害類暴力的範圍，明確「語言暴力也是家暴」，加大對家庭暴力受害人的保護力度。法院准予兩人離婚，同時判令張姓丈夫支付離婚損害賠償金。

在另一案例中，丈夫長期以毆打、辱罵、侮辱等方式禁止妻子與其他異性交談。妻子中秋節給裝修工人送月餅表示感謝，丈夫據此認為妻子與裝修工人有不正當關係；雙方在銀行辦理貸款時，妻子與職員閒聊為其推薦中醫，丈夫也認為妻子與職員有不正當關係。妻子因此恐懼與異性接觸，無法正常社交，人民法院依法簽發人身安全保護令。

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