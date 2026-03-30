勤工儉學都錯︱重慶高校貧困生送外賣被處分 網民：損害食堂利益？

勤工儉學現在竟變觸犯校規要受罰。重慶有高校學生因家貧，兼職送外賣賺生活費，卻被校方以「造成不良影響」為由發違紀處分警告。事件在網絡掀起熱議，輿情發酵下，校方宣布已中止處分。

輿情狠批下校方中止施罰

據《現代快報》報道，重慶工信職業學院一年級生林同學，從今年1月起開始在校內兼職送外賣，補貼生活費。「當時我拿了一堆外賣在校內配送，第一次被學校發現時，要求我寫了保證書。」

重慶高校貧困生送外賣被處分，成為網民熱議事件。

重慶高校貧困生送外賣被處分，成為網民熱議事件。

至早前，林同學再次被校內工作人員發現仍在送外賣，之後便收到違紀處分告知書，指她在校內兼職配送學生外賣，違反學生違紀處分管理規定，校方擬對其給予警告處分。

收到該告知書後，林同學查了一下其中引用的校規條目，顯示為「違反其他學生公寓管理規定，造成不良影響，視其情節輕重，給予警告及以上處分」。該條校規中並未明確將配送外賣等行為列為禁止內容。

林同學認為校方處罰不合理，她表示，對於家境不太好的學生來說，這樣的兼職是較為便利的，校內目前有10多個類似情況的學生在兼職送校內外賣，來補貼生活開支，其中包括多名困境學生。

事件成為微博熱搜，網民紛紛質疑校方做法，「都這麼幹的話食堂怎麼撈錢」、「這就影響到學校的利益了嗎？」、「能影響了校領導親戚的利益」、「這種學校高考避雷」、「學生上課睡覺玩手機不管，勤工儉學倒抓起來了」、「有明確規定嘛？規定合理嗎？」、「有個口袋罪，法無禁止也不可為」、「勤工儉學，應該表揚才對，學校的做法簡直倒反天罡」。

3月26日，校方向媒體表示，該處分流程已經中止，並沒有實際對該學生作出處罰，具體的情況暫時不便透露太多。