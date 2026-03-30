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宇樹科技：機械人有望1小時跑完半馬

即時中國
更新時間：09:10 2026-03-30 HKT
發佈時間：09:10 2026-03-30 HKT

第二屆北京亦莊人形機械人半馬賽事將於下月19日舉行，宇樹科技創始人王興興昨日預測，屆時許多機械人「將跑得比人快」，半程馬拉松成績有望跑進一小時。目前，人類半馬世界紀錄為57分20秒，由烏干達選手Jacob Kiplimo創下。

人類世界紀錄57分20秒

今年亦莊機械人半馬賽首次引入「人機共跑」模式，1.2萬名人類跑者將與智能機械人同場競技。王興興昨天出席2026中國網絡媒體論壇，談及機械人運動能力時充滿信心。他表示，當前機械人和具身智能尚未到達質變臨界點，但技術進步速度令人振奮。

「最激動人心的不是現在的產品有多完善，而是每年都能看到巨大的技術進步。」王興興說。去年8月，宇樹科技在世界人形機械人運動會中獲得多項冠軍，1500米成績已進入6分鐘區間。

王興興更預計，具身智能的質變時刻可能在2至3年內到來，屆時機械人能在80%的陌生場景中，通過語音指令完成80%的任務。有行業人士樂觀估計，這一目標可能在18個月內實現。

去年4月19日，首屆北京亦莊人形機械人半馬賽上，「天工Ultra」機械人以2小時40分42秒的成績奪得冠軍。

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