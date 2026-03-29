九寨溝大地震︱2017年以來首拍野生大熊貓棧道漫步 工作人員：2至3歲︱有片
更新時間：21:53 2026-03-29 HKT
發佈時間：21:53 2026-03-29 HKT
發佈時間：21:53 2026-03-29 HKT
周日（29日）上午，九寨溝國家級自然保護區人員，於在長海往老人柏下車點方向的棧道上，拍攝到一隻野生活體大熊貓活動的影像。這是自2017年「8·8九寨溝地震」以來，該保護區首次實拍到野生大熊貓活體影像。
2017年8月8日晚，四川阿壩州九寨溝發生7級地震，官方評估地震或造成2.4萬間房屋倒塌或嚴重損壞，釀成上百人死亡。九寨溝地貌亦遇嚴重破壞。
畫面中，該隻大熊貓在林間悠閑漫步、覓食。經人員現場觀測及影像判斷，確認該隻大熊貓約2至3歲，體重約50公斤，精神狀態良好，行為自然從容，未受到外界驚擾。
此次發現地位於海拔約3000米的長海區域，周邊水草資源豐茂，森林植被保存完好。九寨溝國家級自然保護區管理局表示，影像是保護區持續推進生態保護與修復工作以來，在保護區範圍內直觀監測到野生大熊貓實體活動的重要成果。
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