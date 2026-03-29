桂林至珠海列車被困隧道　廣州鐵路：強雨龍捲風致接觸網掛異物

廣州受強對流天氣影響，今日（29日）早上出現大暴雨及冰雹。下午時分，一輛編號D3665，桂林北至珠海方向的列車，被困在佛山至廣州南站之間的一條隧道裡，列車車廂內全部停電。12306客服向極目新聞表示，列車滯留因廣州暴雨天氣所致。

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極目新聞報道，下午4時許，車上一名女乘客憶述事件，列車在大約2時許經過佛山站，進入一條隧道後就突然停下了，隨後車廂內全部斷電，列車廣播中稱因前方故障停電。

女乘客當時表示，自己已被困在車上兩個多小時，車廂內非常悶熱，有小孩都熱哭了，但是乘務員不讓下車也不讓砸窗，稱列車長正在請示。

廣州鐵路隨後發布公告：3月29日下午3時許，受強降雨龍捲風影響，南廣高鐵、貴廣高鐵廣州南至佛山西站間，廣湛高鐵佛山至荔灣所間發生接觸網掛異物故障，途經部分列車出現不同程度晚點，鐵路部門第一時間啟動應急預案，進行緊急搶修。

惟目前未有消息列車最新狀況。