黑龍江建築物倒塌9人被困 目擊者：樓上有火鍋店及KTV︱有片

黑龍江海林市海林鎮一建築物發生部分坍塌，有9人被困。央視新聞報道，從相關部門獲悉，目前已經有2人被搜救出來，身體情況不明。救援工作仍在持續。



事發於周日（29日）凌晨零時許，目擊者稱：樓房的中間部分塌陷，從三樓直接塌到了一樓，樓內有火鍋店和KTV，還有人被壓在樓板下。

今日上午，極目新聞報道，肇事建築為一棟三層樓房，內有一家火鍋店和一家KTV。

有目擊者看到有傷者被救出，有人被壓在樓板下。當地林海路商戶王麗（化名）稱，垮塌的是她店面附近的一棟三層樓房。這棟樓房三樓是KTV，二樓是火鍋店，一樓是火鍋店和KTV的前台。該建築此前是一家銀行，後來做了火鍋店和KTV，有幾十年歷史了。

王麗稱，事發當刻，她正躺在店裡刷手機，突然聽見一聲巨響，以為發生爆炸了。馬上就出去看，發現歌廳女經理站在門口，對方表示不是爆炸，是樓塌。

另有商戶稱，事發現場已經被封鎖，還看到已經有人員被救出，不過，截至29日上午，還有人被壓在樓板下面，目前救援人員正在現場施救。