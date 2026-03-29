Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黑龍江建築物倒塌9人被困 目擊者：樓上有火鍋店及KTV︱有片

即時中國
更新時間：15:02 2026-03-29 HKT
發佈時間：15:02 2026-03-29 HKT

黑龍江海林市海林鎮一建築物發生部分坍塌，有9人被困。央視新聞報道，從相關部門獲悉，目前已經有2人被搜救出來，身體情況不明。救援工作仍在持續。

事發於周日（29日）凌晨零時許，目擊者稱：樓房的中間部分塌陷，從三樓直接塌到了一樓，樓內有火鍋店和KTV，還有人被壓在樓板下。

今日上午，極目新聞報道，肇事建築為一棟三層樓房，內有一家火鍋店和一家KTV。

有目擊者看到有傷者被救出，有人被壓在樓板下。當地林海路商戶王麗（化名）稱，垮塌的是她店面附近的一棟三層樓房。這棟樓房三樓是KTV，二樓是火鍋店，一樓是火鍋店和KTV的前台。該建築此前是一家銀行，後來做了火鍋店和KTV，有幾十年歷史了。

王麗稱，事發當刻，她正躺在店裡刷手機，突然聽見一聲巨響，以為發生爆炸了。馬上就出去看，發現歌廳女經理站在門口，對方表示不是爆炸，是樓塌。

另有商戶稱，事發現場已經被封鎖，還看到已經有人員被救出，不過，截至29日上午，還有人被壓在樓板下面，目前救援人員正在現場施救。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
李麗珍為養家寬衣解帶挑戰三級片 公開與家人不相往來真相 罕談與許愿婚姻暗示有人愛計算
李麗珍為養家寬衣解帶挑戰三級片 公開與家人不相往來真相 罕談與許愿婚姻暗示有人愛計算
影視圈
6小時前
大埔公屋戶食煙燻臭走廊 鄰居硬食二手煙忍無可忍 鐵閘貼粗口大字報鬧爆 網民憑一細節猜出苦主年紀｜Juicy叮
大埔公屋戶食煙燻臭走廊 鄰居硬食二手煙忍無可忍 鐵閘貼粗口大字報鬧爆 網民憑一細節猜出苦主年紀｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
九龍城酒樓設「限時飲茶」？4位以下限1小時要交枱！網民怒斥趕客︰食餐飯食到職工用膳咁
九龍城酒樓設「限時飲茶」？4位以下限1小時要交枱！網民怒斥趕客︰食餐飯食到職工用膳咁
飲食
21小時前
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限/商戶名單
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
生活百科
2026-03-27 12:27 HKT
拜山注意｜天文台料未來九日均落雨 3.30日間最高29℃ 清明有驟雨雷暴！
00:52
拜山注意｜天文台料未來九日均落雨 3.30日間最高29℃ 清明有驟雨雷暴！
社會
2026-03-28 13:48 HKT
星島申訴王｜香港特殊街名多 網民如數家珍 鬥騎呢鬥翹口 含本地歷史科普
星島申訴王｜香港特殊街名多 網民如數家珍 鬥騎呢鬥翹口 含本地歷史科普
申訴熱話
7小時前
清明節10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻將 附10類人不宜拜山
清明節10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻將 附10類人不宜拜山
飲食
2026-03-28 13:00 HKT
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
飲食
4小時前
宮雪花近照風采依然 曾高齡選亞姐近年公開真實年齡 單身育兩子曾提名愛兒選港男
宮雪花近照風采依然 曾高齡選亞姐近年公開真實年齡 單身育兩子曾提名愛兒選港男
影視圈
5小時前
伊朗局勢｜伊朗稱攻擊美軍支援船及駐杜拜美軍 中東4國外長周日在巴基斯坦會談｜持續更新
02:37
伊朗局勢｜美軍兩棲攻擊艦「的黎波里號」抵中東 也門胡塞武裝再襲以色列 ｜持續更新
即時國際
8小時前