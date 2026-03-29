滅火毯︱廣東男童好奇翻看 全身粘玻璃纖維又痕又痛
更新時間：13:06 2026-03-29 HKT
發佈時間：13:06 2026-03-29 HKT
發佈時間：13:06 2026-03-29 HKT
部份民眾為防家居出現火災，會購置滅火毯做預防，卻往往不懂得如何安全使用。近日，廣東有男童因未戴手套，好奇打開滅火毯，被無數肉眼看不到的玻璃纖纖刺滿全身，渾身不適。
直徑細至5微米
廣東女網民「蟲媽」日前分享了家中CCTV拍下的短片，顯示27日晚，兒子「蟲蟲」在家中翻出一包早前樓下消防宣傳贈送的滅火毯，放到床上打開把玩，然後重新摺疊好放回包內。
「蟲蟲」隨即感到雙手及全身痕癢刺痛向母親求助。
「蟲媽」了解後，才知道滅火毯是由玻璃纖維製造，毯上佈滿無數肉眼看不到的微小玻璃纖維，徒手觸摸，會被刺入皮膚造成痕癢、痛楚等不適。
「蟲媽」於是不斷為兒子，用清水沖洗、牛皮膠紙粘貼、黑頭貼等方法，為「蟲蟲」清理，但由於「蟲蟲」雙手、胸、頸和面，也被玻璃纖維刺到，讓「蟲媽」清理到崩潰。
「蟲媽」表示，在弄了一晚後，仍有部份玻璃纖維留在皮膚，無法拔出，只能等皮膚新陳代謝，自行將殘留的玻璃纖維排出，但「蟲蟲」的不適感已大幅減輕，翌日已可外出踏單車遊玩。
由於打開滅火毯時，許多家雜物也被玻璃纖維污染，無法徹底清除，最後只好丟棄以策安全。
內媒指，滅火毯的玻纖材質具有良好的絕緣性和耐熱性，但耐磨性較差，易碎裂成直徑細小至5微米，肉眼看不到的玻璃纖維碎屑。使用時要戴手套，抓住滅火毯的兩根繩打開。若不慎接觸到滅火毯，可以用透明膠帶粘掉皮膚上的玻璃纖維碎屑，但過敏嚴重便應求醫。
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