柬埔寨6月起對華免簽 嚴打電詐保障旅客

柬埔寨將於6月中旬起對中國遊客（包括港澳地區）試行免簽入境政策。柬埔寨旅遊部長何哈受訪時稱，當局已從政策、執法與服務等多方面做好準備，並持續以高壓態勢清繳電信網絡詐騙，全力保障中國遊客來柬安全、安心旅遊。

柬埔寨政府近日宣布，自6月15日至10月15日，持中國護照的中國公民可免簽入境柬埔寨，期間可多次入境，單次停留時間最長為14天，旅客僅需填寫電子入境卡。

住宿餐飲多方面重點優化

柬埔寨旅遊部長何哈3月26日對《柬中時報》稱，政府已做好多方面準備推進「China Ready（為中國準備好）」計劃，在服務配套方面，將重點圍繞中國遊客需求進行系統優化，包括研究遊客偏好，在旅遊產品設計、住宿接待、餐飲服務及購物體驗等方面進行針對性提升，並加強語言服務與支付便利性建設。

何哈同時坦言，電信詐騙問題曾對柬埔寨旅遊形象及部分投資者與遊客信心造成影響。未來當地政府將持續以高壓態勢清剿電騙，現已啟動「最嚴厲、最堅決」的系統性清剿行動，並加快推動《反電信網絡詐騙法》出台，防止相關犯罪「死灰復燃」。